У Києві чоловік з ножем нападав на перехожих

11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
10:15  02 грудня
В Одесі на кладовищі чоловік зламав 86 надгробків: справу передали до суду
07:26  02 грудня
У Києві п'яний водій Tesla збив на смерть 13-річну дівчинку
02 грудня 2025, 11:29

У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих

02 грудня 2025, 11:29
Фото: поліція
Киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чіплявся до незнайомців та погрожував їм ножем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався днями у дворі однієї із багатоповерхівок Оболонського району. Чоловік з ножем накинувся на водія, який перебував у припаркованому авто, та намагався відчинити двері. Після чого нападник пошкодив кузов машини та перешкоджав водієві виїхати з двору.

У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих

Надалі фігурант спровокував конфлікт із подружжям, що проходило повз. Демонструючи ніж, він почав розмахувати лезом та повалив чоловіка на землю, внаслідок чого той отримав перелом передпліччя.

Зловмисника затримали – ним виявився 40-річний місцевий житель, який був пʼяний.

Зазначається, що раніше фігурант вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Затриманому оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому загрожує до семи років тюрми.

На період досудового розслідування фігурант перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який відібрав гроші в дівчини, погрожуючи іграшковим пістолетом. Зловмисник – 26-річний уродженець Чернігівщини, який нещодавно переїхав до столиці у пошуках роботи.

Київ події поліція затримання рецедивіст ніж
