У Києві чоловік з ножем нападав на перехожих

Фото: поліція

Киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чіплявся до незнайомців та погрожував їм ножем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався днями у дворі однієї із багатоповерхівок Оболонського району. Чоловік з ножем накинувся на водія, який перебував у припаркованому авто, та намагався відчинити двері. Після чого нападник пошкодив кузов машини та перешкоджав водієві виїхати з двору.

Надалі фігурант спровокував конфлікт із подружжям, що проходило повз. Демонструючи ніж, він почав розмахувати лезом та повалив чоловіка на землю, внаслідок чого той отримав перелом передпліччя.

Зловмисника затримали – ним виявився 40-річний місцевий житель, який був пʼяний.

Зазначається, що раніше фігурант вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Затриманому оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому загрожує до семи років тюрми.

На період досудового розслідування фігурант перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який відібрав гроші в дівчини, погрожуючи іграшковим пістолетом. Зловмисник – 26-річний уродженець Чернігівщини, який нещодавно переїхав до столиці у пошуках роботи.