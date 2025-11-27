Ілюстративне фото

У столиці судили чоловіка, який підпалював військові автомобілі. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За матеріалами справи, влітку 2024 року чоловік отримав у месенджері від користувача з ніком "Vampirchik" пропозицію заробітку: підпалювати машини Збройних Сил України. За виконання завдання обіцяли 1 000 доларів.

Раніше судимий чоловік протягом серпня-жовтня минулого року підпалив шість автомобілів. Крім того, восени минулого року він зі спільником підпалив тамбурні двері у багатоповерхівці. Для підпалу він скористався розпалювачем для вугілля, який украв із супермаркету.

На суді чоловік не заперечував свою провину. З урахуванням попередніх вироків йому призначено покарання у виді 5 років і 3 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.