Фото: ДСНС

Внаслідок ранкової атаки у Святошинському районі столиці, за попередніми даними, загинули чотири людини

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"На локації в Святошинському районі, попередньо, 4 загиблих, щонайменше 3 - поранені", – йдеться у повідомленні.

Таким чином кількість загиблих внаслідок атак на Київ вночі та вранці 25 листопада збільшилася до шести.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ. Є влучання та пошкодження багатоповерхових будинків та цивільної інфраструктури. Раніше повідомлялося про двох загиблих.

Через ранковий удар у Святошинському районі столиці є руйнування, під завалами можуть бути люди.