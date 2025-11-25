Атака на Київ: двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

Фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули дві людини

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Постраждали семеро людей. Двох із них медики госпіталізували.

"Київ знову під обстрілом", – зазначив мер.

Через ранковий удар у Святошинському районі є руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо, вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ. Є влучання та пошкодження багатоповерхових будинків та цивільної інфраструктури.