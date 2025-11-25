Атака на Київ: двоє загиблих, під завалами можуть бути люди
Внаслідок нічної атаки на столицю загинули дві людини
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Постраждали семеро людей. Двох із них медики госпіталізували.
"Київ знову під обстрілом", – зазначив мер.
Через ранковий удар у Святошинському районі є руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.
Екстрені служби прямують на місце.
Нагадаємо, вночі 25 листопада російська армія атакувала Київ. Є влучання та пошкодження багатоповерхових будинків та цивільної інфраструктури.
