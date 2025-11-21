15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
21 листопада 2025, 10:53

У Києві чоловік пограбував двох школярів: суд відправив його за ґрати на понад 7 років

21 листопада 2025, 10:53
Фото: Національна поліція
Оболонський районний суд Києва визнав винним 38-річного раніше судимого мешканця столиці, який пограбував школярів

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що подія трапилась у вересні цього року в Оболонському районі столиці.

До поліції звернулися батьки двох школярів із повідомленнями про те, що біля одного з торгових центрів у 14-річної дівчинки невідомий чоловік відібрав мобільний телефон, а вже за другою адресою у 12-річного хлопчика – навушники.

Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника та затримали його. Чоловіку повідомили про підозру.

Суд, врахувавши зібрані докази, призначив покарання у вигляді 7 років і 1 місяця позбавлення волі.

Під час слідства фігурант перебував під вартою.

Нагадаємо, у Києві на лаву підсудних сяде 31-річний киянин, який пограбував 65-річного чоловіка просто посеред вулиці. Зловмисник зірвав із шиї перехожого золотий ланцюжок із хрестиком вартістю майже 100 тисяч гривень.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
