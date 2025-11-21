У Києві чоловік пограбував двох школярів: суд відправив його за ґрати на понад 7 років
Оболонський районний суд Києва визнав винним 38-річного раніше судимого мешканця столиці, який пограбував школярів
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Зазначається, що подія трапилась у вересні цього року в Оболонському районі столиці.
До поліції звернулися батьки двох школярів із повідомленнями про те, що біля одного з торгових центрів у 14-річної дівчинки невідомий чоловік відібрав мобільний телефон, а вже за другою адресою у 12-річного хлопчика – навушники.
Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника та затримали його. Чоловіку повідомили про підозру.
Суд, врахувавши зібрані докази, призначив покарання у вигляді 7 років і 1 місяця позбавлення волі.
Під час слідства фігурант перебував під вартою.
