У Києві чоловік пограбував двох школярів: суд відправив його за ґрати на понад 7 років

Фото: Національна поліція

Оболонський районний суд Києва визнав винним 38-річного раніше судимого мешканця столиці, який пограбував школярів

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що подія трапилась у вересні цього року в Оболонському районі столиці.

До поліції звернулися батьки двох школярів із повідомленнями про те, що біля одного з торгових центрів у 14-річної дівчинки невідомий чоловік відібрав мобільний телефон, а вже за другою адресою у 12-річного хлопчика – навушники.

Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника та затримали його. Чоловіку повідомили про підозру.

Суд, врахувавши зібрані докази, призначив покарання у вигляді 7 років і 1 місяця позбавлення волі.

Під час слідства фігурант перебував під вартою.

Нагадаємо, у Києві на лаву підсудних сяде 31-річний киянин, який пограбував 65-річного чоловіка просто посеред вулиці. Зловмисник зірвав із шиї перехожого золотий ланцюжок із хрестиком вартістю майже 100 тисяч гривень.