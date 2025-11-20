У Києві з початку року оштрафували понад 10 блогерів за використання поліцейської форми для відеохайпу

У Києві правоохоронці цьогоріч притягнули до адміністративної відповідальності більше десяти блогерів, які знімали провокаційний контент у соцмережах, використовуючи поліцейську форму

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За інформацією відділу комунікації поліції Києва, ці особи одягали однострій правоохоронців, не маючи жодного відношення до служби, і створювали відеоролики зі скандальним змістом, в яких видавали себе за поліцейських.

Нещодавно під час моніторингу соціальних мереж було виявлено черговий такий відеоматеріал, на якому псевдополіцейський використовував нецензурну лексику та провокував конфлікт із звичайним громадянином.

Поліцейські Святошинського управління спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили особу "блогера" — ним виявився 33-річний киянин.

Зі слів чоловіка, він робив усе заради лайків та розваги, не усвідомлюючи можливих наслідків. Правоохоронці склали протокол за статтею 184-3 КУпАП — незаконне використання ознак належності до Національної поліції України. За таке порушення блогеру загрожує штраф до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, поліція Львівщини виявила у соцмережах публікацію, де авторка під час прямої трансляції принижувала військовослужбовців ЗСУ та мешканців західних регіонів України.