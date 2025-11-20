13:37  20 ноября
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
17 ноября в одном из сел Теофипольской территориальной громады произошел взрыв

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как установили правоохранители, 42-летний местный житель во дворе односельчан пдостал запал ручной гранаты, который в результате неосторожного обращения взорвался у него в руке.

В результате детонации мужчина получил травмы. После взрыва он вернулся домой и сам вызвал "скорую". Пострадавшего доставили в больницу, где оказали необходимую медпомощь.

После полицейские задержали мужчину. Во время обыска в его доме изъяли несколько десятков патронов разного калибра: их направили на экспертизу.

Как выяснилось, 42-летний мужчина уже раньше попадал в поле зрения правоохранителей: он привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, а сейчас в суде рассматривается еще одно производство – тоже за незаконное обращение с боеприпасами.

Мужчине объявили новое подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, в Чернигове 10-летний мальчик, когда родителей не было дома, взял и разобрал боеприпас к стрелковому оружию – он сдетонировал. Из-за взрыва ребенок получил травмы, его госпитализировали.

