У центрі Києва спалахнула квартира: попередньо через вибух зарядної станції
Сьогодні, 20 листопада, в центрі Києва пролунав вибух у квартирі, а потім спалахнула пожежа
Про це інформуєпресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що повідомлення про пожежу в багатоповерховому будинку на Кудрявському узвозі надійшло о 11:39. Загоряння виникло в квартирі на 4-му поверсі одинадцятиповерхівки.
Під час гасіння з сусідньої квартири рятувальники врятували двох людей, серед яких була дитина.
Пожежу ліквідовано о 12:39 на площі 40 кв. м.
Попередньо встановлено, що причиною загоряння став вибух зарядної станції. Остаточну причину події з’ясовуватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, 12 листопада у передмісті Києва сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. За попередньою інформацією, займання виникло на верхніх поверхах будинку – на 23 та 24 поверхах.