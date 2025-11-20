15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 15:03

У центрі Києва спалахнула квартира: попередньо через вибух зарядної станції

20 листопада 2025, 15:03
Фото: ДСНС Києва
Сьогодні, 20 листопада, в центрі Києва пролунав вибух у квартирі, а потім спалахнула пожежа

Про це інформуєпресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в багатоповерховому будинку на Кудрявському узвозі надійшло о 11:39. Загоряння виникло в квартирі на 4-му поверсі одинадцятиповерхівки.

Під час гасіння з сусідньої квартири рятувальники врятували двох людей, серед яких була дитина.

Пожежу ліквідовано о 12:39 на площі 40 кв. м.

Попередньо встановлено, що причиною загоряння став вибух зарядної станції. Остаточну причину події з’ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 12 листопада у передмісті Києва сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. За попередньою інформацією, займання виникло на верхніх поверхах будинку – на 23 та 24 поверхах.

Київ пожежа вибух квартира ДСНС зарядні станції
