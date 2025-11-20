У центрі Києва спалахнула квартира: попередньо через вибух зарядної станції

Фото: ДСНС Києва

Сьогодні, 20 листопада, в центрі Києва пролунав вибух у квартирі, а потім спалахнула пожежа

Про це інформуєпресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в багатоповерховому будинку на Кудрявському узвозі надійшло о 11:39. Загоряння виникло в квартирі на 4-му поверсі одинадцятиповерхівки.

Під час гасіння з сусідньої квартири рятувальники врятували двох людей, серед яких була дитина.

Пожежу ліквідовано о 12:39 на площі 40 кв. м.

Попередньо встановлено, що причиною загоряння став вибух зарядної станції. Остаточну причину події з’ясовуватимуть правоохоронці.

