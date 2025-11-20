Иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 19 ноября, в Чернигове 10-летний мальчик получил ранения в результате взрыва боеприпаса на балконе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, когда родителей не было дома, ребенок взял и разобрал боеприпас к стрелковому оружию – он детонировал. Мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Полиция зарегистрировала информацию о происшествии и устанавливает все обстоятельства. Решается вопрос о правовой квалификации.

Правоохранители призывают родителей контролировать досуг детей и напоминают: при обнаружении подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, не перемещайте и не пытайтесь самостоятельно обезвредить, сообщите полицию и дождитесь прибытия специалистов.

Напомним, в Одесской области девятилетняя девочка принесла учебную гранату в школу – она взорвалась. Полицейские установили, что гранату девочке дал родственник, а родители не проследили за тем, что ребенок взял ее в школу.