Фото: поліція

Правоохоронці завершили розслідування щодо двох мешканців Києва та області, які протягом кількох місяців ошукували громадян, продаючи неіснуючий товар. Обвинувальний акт передали до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, до шахрайства причетні двоє мешканців Києва та області віком 18 і 24 років.

Ділки, користуючись високим попитом на зарядні станції через відключення електроенергії, розміщували фіктивні оголошення на популярних онлайн-платформах, спілкувалися з потенційними покупцями в месенджерах і переконували їх внести повну або часткову передоплату за "товар".

Отримавши гроші, фігуранти припиняли будь-який контакт із покупцями та використовували кошти на власний розсуд.

Жертвами шахраїв стали 14 мешканців Києва та інших регіонів, які втратили від 3,5 до 40 тисяч гривень кожен. У межах зафіксованих епізодів є й найбільший платіж – 315 тисяч гривень. Загалом сума завданих збитків громадянам сягає близько 600 тисяч гривень.

Ділкам оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Наразі обвинувальний акт направлений до суду. Фігурантам загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Києві накрили незаконне виробництво та збут алкоголю. Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили обладнання для виготовлення спиртних напоїв та готову фальсифіковану продукцію. Орієнтовна вартість вилученого сягає понад 1,6 млн грн.