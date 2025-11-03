16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 16:56

Напал с ножом и требовал деньги: в Киевской области задержали злоумышленника, который угрожал прохожему

03 ноября 2025, 16:56
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который напал на прохожего с ножом и потребовал у него деньги

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в селе Гора. При разговоре с местным жителем фигурант достал нож и, угрожая им, требовал средства. Крики потерпевшего привлекли внимание соседа, и нападавший скрылся с места происшествия.

Полицейские быстро установили личность нападающего и задержали его в процессуальном порядке. Действия мужчины квалифицированы как разбой, связанный с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По согласованию с Бориспольской окружной прокуратурой, фигуранту сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, чтобы обеспечить ход расследования.

Ранее сообщалось, в Одесской области бывшая жена пыталась заставить мужа переписать на нее имущество под угрозой насилия. За участие в схеме злоумышленница обещала "исполнителю" вознаграждение в 6,5 тысячи долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область Бориспольский район нападение нож вымогательство Разбой
Требовали "придуманный долг" в $50 тыс. и угрожали бизнесмену: на Днепропетровщине будут судить участников ОПГ
03 ноября 2025, 16:16
Смертельное ДТП в Киевской области: погибли водитель и пассажир мотоцикла
03 ноября 2025, 10:52
В Киевской области фура влетела в опору моста: погиб водитель
01 ноября 2025, 18:17
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Закарпатье произошло масштабное ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса: среди 5 пострадавших 9-летний ребенок
03 ноября 2025, 18:22
В Днепропетровской области 39-летний мужчина во время ссоры выстрелил женщине в голову
03 ноября 2025, 18:02
Силы обороны не дали россиянам перерезать важную дорогу в Донецкой области
03 ноября 2025, 17:55
На Днепропетровщине спасают птицу, которая сбила российский дрон: теперь пернатый ПВО нуждается в помощи неравнодушных
03 ноября 2025, 17:55
"Продавала любовь" для уклонения от службы: в Кировоградской области женщина устроила "брачное агентство" для уклонистов
03 ноября 2025, 17:45
Повесток станет больше: ТЦК могут получить доступ к базам налоговой службы
03 ноября 2025, 17:37
Полицейские установили причину загадочной смерти мужчины в Тернопольской области
03 ноября 2025, 17:29
В Житомирской области должностным лицам сообщено о подозрении в незаконной порубке леса на миллионы гривен
03 ноября 2025, 17:11
50–250 тыс. грн сразу: выплаты за подписание контракта военнослужащими планируют изменить — военный "Осман"
03 ноября 2025, 17:05
В Винницкой области в коммунальную собственность вернут гидросооружения общей стоимостью более 100 млн грн
03 ноября 2025, 17:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »