Фото: пресс-служба полиции

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который напал на прохожего с ножом и потребовал у него деньги

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в селе Гора. При разговоре с местным жителем фигурант достал нож и, угрожая им, требовал средства. Крики потерпевшего привлекли внимание соседа, и нападавший скрылся с места происшествия.

Полицейские быстро установили личность нападающего и задержали его в процессуальном порядке. Действия мужчины квалифицированы как разбой, связанный с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По согласованию с Бориспольской окружной прокуратурой, фигуранту сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, чтобы обеспечить ход расследования.

