Масована атака по Києву: попередньо, кількість загиблих зросла до трьох
За попередньою інформацією, у Києві внаслідок комбінованої російської атаки в ніч на 14 листопада загинули троє людей
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть", – йдеться у повідомленні.
Кількість постраждалих зросла до 26, серед них – двоє дітей 7 та 10 років.
За даними посадовця, 9 людей госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.
Нагадаємо, у ніч на 14 листопада столиця зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину та 24 постраждалих.
