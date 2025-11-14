Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, у Києві внаслідок комбінованої російської атаки в ніч на 14 листопада загинули троє людей

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть", – йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих зросла до 26, серед них – двоє дітей 7 та 10 років.

За даними посадовця, 9 людей госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада столиця зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину та 24 постраждалих.