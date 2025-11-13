Фото: поліція

Правоохоронці затримали 18-річного юнака, який за завданням ворожих спецслужб підпалив три автомобілі поблизу АЗС в Оболонському районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Молодик знайшов в інтернеті оголошення про "роботу", яка полягала у підпалах автомобілів на території Києва за гроші, і зв’язався з анонімним "роботодавцем". Надалі він отримав чіткі інструкції від "куратора" щодо об'єктів, які треба підпалити – а саме авто, що належать військовим.

Діючи за ворожими вказівками, юнак прибув до гаражного кооперативу, розташованого поблизу АЗС в Оболонському районі. Втім, автівки військових він не знайшов, тож облив легкозаймистою рідиною припарковані цивільні іномарки та підпалив їх. Два авто були повністю знищені (Mercedes-Benz та BMW) і один пошкоджений частково (Hyundai).

Правоохоронці встановили причетного до підпалу 18-річного жителя Київщини та затримали його.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Київщині засудили чоловіка і жінку, які підпалювали авто на замовлення росіян. Зловмисників засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі.