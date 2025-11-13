07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
00:30  13 листопада
Солістка KAZKA Олександра Заріцька розповіла про батька-військового
13 листопада 2025, 09:38

У Києві накрили незаконне виробництво та збут алкоголю

13 листопада 2025, 09:38
Фото: БЕБ
У столиці правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка виготовляла та реалізовувала фальсифікований алкоголь без дозвільних документів

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Ділки реалізовували продукцію через торговельні точки на території столиці.

Під час санкціонованих обшуків за адресами, де здійснювалася протиправна діяльність, правоохоронці виявили та вилучили обладнання для виготовлення спиртних напоїв. Також вилучили майже 13 900 літрів готової фальсифікованої продукції, 1 800 літрів етилового спирту, чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Орієнтовна вартість вилученого сягає понад 1,6 млн грн.

За фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Призначені відповідні судові експертизи, встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконної схеми.

Нагадаємо, у жовтні на Волині правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення сигарет вартістю понад 2,2 мільйона гривень. Протиправну схему організував 26-річний житель Одещини.

обшуки Київ виробництво алкоголь БЕБ
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Між кризою й шансом: як Україна може вийти з корупційного скандалу сильнішою
13 листопада 2025, 10:14
На Чернігівщині затримали 18-річного юнака за зґвалтування 13-річної дівчинки
13 листопада 2025, 09:56
Частина Корабельного району Херсона залишилася без світла через обстріли
13 листопада 2025, 09:54
На Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину російського безпілотника
13 листопада 2025, 09:49
На Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною затримали групу втікачів
13 листопада 2025, 09:29
Дружина Чернишова намагалася сховати документи щодо скандального будівництва маєтків
13 листопада 2025, 09:25
На Київщині легковик вилетів у кювет та врізався в дерево: троє постраждалих
13 листопада 2025, 09:20
Довіра під наглядом: позиція уряду Німеччини після корупційного скандалу в Україні
13 листопада 2025, 09:09
Максим Козицький може очолити Міністерство енергетики
13 листопада 2025, 09:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
