Фото: БЕБ

У столиці правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка виготовляла та реалізовувала фальсифікований алкоголь без дозвільних документів

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Ділки реалізовували продукцію через торговельні точки на території столиці.

Під час санкціонованих обшуків за адресами, де здійснювалася протиправна діяльність, правоохоронці виявили та вилучили обладнання для виготовлення спиртних напоїв. Також вилучили майже 13 900 літрів готової фальсифікованої продукції, 1 800 літрів етилового спирту, чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Орієнтовна вартість вилученого сягає понад 1,6 млн грн.

За фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Призначені відповідні судові експертизи, встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконної схеми.

Нагадаємо, у жовтні на Волині правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення сигарет вартістю понад 2,2 мільйона гривень. Протиправну схему організував 26-річний житель Одещини.