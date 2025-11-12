14:24  12 листопада
12 листопада 2025, 18:13

Скандал із генераторами у Києві: у дитсадках скаржаться на холод і відсутність гарячої їжі під час блекаутів

12 листопада 2025, 18:13
У столиці батьки дітей повідомляють про проблеми з електропостачанням у дитячих садках — у деяких закладах під час відключень світла не працюють генератори, а дітям відмовляють у гарячих сніданках

Про це йдеться у публікації ТСН.ua, передає RegioNews.

За словами батьків, у низці дитсадків генератори або відсутні, або несправні:

  • у частині закладів потужності вистачає лише на освітлення,
  • іноді немає пального або фахівців, які можуть підключити обладнання,
  • у кількох садках діти під час тривог залишаються в укриттях без світла.

"Пишуть вихователі з самого ранку: погодуйте дітей вдома, бо немає світла і сніданку не буде", — розповіла одна з мам у соцмережах.

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що закупівля генераторів — відповідальність районних державних адміністрацій. У столиці понад 600 дитсадків, і фінансування здійснюється з районних бюджетів.

Водночас у Департаменті освіти КМДА повідомили, що 677 закладів освіти міста, зокрема 292 дитсадки, забезпечені джерелами безперебійного живлення. Частину генераторів Київ отримав у межах співпраці з бельгійським агентством розвитку Enabel.

"У разі відключень електроенергії застосовуються альтернативні схеми приготування або подачі їжі, що дозволяє забезпечити дітей повноцінним і безпечним харчуванням", — заявив заступник директора департаменту Ілля Пасько.

Водночас батьки наголошують, що на практиці генератори часто не працюють або не забезпечують потреби кухонь, тому заклади змушені тимчасово відмовлятися від гарячого харчування.

Міська влада обіцяє з’ясувати причини збоїв і перевірити ситуацію у кожному районі окремо.

Нагадаємо, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України без електропостачання залишаються понад 27 тисяч споживачів у трьох областях.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
