Скандал із генераторами у Києві: у дитсадках скаржаться на холод і відсутність гарячої їжі під час блекаутів

У столиці батьки дітей повідомляють про проблеми з електропостачанням у дитячих садках — у деяких закладах під час відключень світла не працюють генератори, а дітям відмовляють у гарячих сніданках

Про це йдеться у публікації ТСН.ua, передає RegioNews.

За словами батьків, у низці дитсадків генератори або відсутні, або несправні:

у частині закладів потужності вистачає лише на освітлення,

іноді немає пального або фахівців, які можуть підключити обладнання,

у кількох садках діти під час тривог залишаються в укриттях без світла.

"Пишуть вихователі з самого ранку: погодуйте дітей вдома, бо немає світла і сніданку не буде", — розповіла одна з мам у соцмережах.

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що закупівля генераторів — відповідальність районних державних адміністрацій. У столиці понад 600 дитсадків, і фінансування здійснюється з районних бюджетів.

Водночас у Департаменті освіти КМДА повідомили, що 677 закладів освіти міста, зокрема 292 дитсадки, забезпечені джерелами безперебійного живлення. Частину генераторів Київ отримав у межах співпраці з бельгійським агентством розвитку Enabel.

"У разі відключень електроенергії застосовуються альтернативні схеми приготування або подачі їжі, що дозволяє забезпечити дітей повноцінним і безпечним харчуванням", — заявив заступник директора департаменту Ілля Пасько.

Водночас батьки наголошують, що на практиці генератори часто не працюють або не забезпечують потреби кухонь, тому заклади змушені тимчасово відмовлятися від гарячого харчування.

Міська влада обіцяє з’ясувати причини збоїв і перевірити ситуацію у кожному районі окремо.

Нагадаємо, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України без електропостачання залишаються понад 27 тисяч споживачів у трьох областях.