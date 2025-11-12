Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зловмисник познайомився зі школяркою у соцмережі та після двох тижнів переписки запросив її на зустріч, під час якої зґвалтував

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомий вчинив сексуальне насильство відносно її доньки.

Поліцейські розшукали зловмисника – ним виявився 22-річний уродженець м. Суми, який наразі мешкає у Києві. Його затримали.

Правоохоронці встановили, що молодик познайомився з 11-річною школяркою у соцмережі та протягом двох тижнів вів із нею переписку. Він підшукував спільні теми для розмов із дитиною, аби увійти до неї у довіру, після чого запросив її на зустріч у закинутій будівлі, де згодом зґвалтував.

Надалі, аби уникнути відповідальності, кривдник видалив з телефону дитини історію листування, а також свій контакт.

Фігурантові оголосили підозру за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років). Його взяли під варту. Молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.

