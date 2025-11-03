Тренер по джиу-джитсу, подозреваемый в изнасиловании 11-летней воспитанницы, может быть причастен к другим случаям насилия, — СМИ

Подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки тренер по джиу-джитсу Виктор Горбовский может быть причастен и к другим случаям сексуального насилия в отношении детей

Об этом сообщают источники издания "Украина Сейчас" , передает RegioNews.

По имеющейся информации, Горбовский работал тренером по джиу-джитсу в спортивном клубе Геркулес в Голосеевском районе Киева, а также был председателем Запорожской федерации джиу-джитсу.

Не исключено, что от действий подозреваемого могли пострадать и другие питомцы спортивных клубов в Киеве и Запорожье.

Если вы или ваши знакомые пострадали от действий фигуранта или у вас есть информация, которая может помочь следствию, — обращайтесь в полицию.

Напомним, в столице под стражу отправили тренера по джиу-джитсу. Он получил подозрение в сексуальном насилии. По данным следствия, когда 37-летний тренер после индивидуальной тренировки остался один на один с ребенком, он воспользовался его доверием: он раздел его и изнасиловал.