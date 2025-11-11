Ілюстративне фото

У Києві чоловік завдав ножових поранень співмешканцю дружини. Тепер він може опинитись у в'язниці

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що 43-річний чоловік тривалий час не жив зі своєю дружиною. Коли він вирішив повернутися, то жінка вже жила з іншим, і не пустила його у квартиру. Між ними почалась сварка, в яку втрутився новий співмешканець жінки.

Конфлікт переріс у бійку. Тоді підозрюваний завдав "опоненту" щонайменше сім ударів ножем у груди та живіт. Зараз потерпілий проходить лікування: йому вдалось врятувати життя.

Зловмисник ховався на горищі будинку у Святошинському районі. Правоохоронці знайшли його та затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування подвійного вбивства в Житомирі, де наприкінці червня під час застілля 45-річний чоловік жорстоко вбив двох жінок – 54-річну господиню квартири та її 30-річну знайому.