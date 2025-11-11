11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
11 листопада 2025, 13:15

У Києві чоловік через ревнощі напав з ножем на співмешканця дружини: що сталось

11 листопада 2025, 13:15
Ілюстративне фото
У Києві чоловік завдав ножових поранень співмешканцю дружини. Тепер він може опинитись у в'язниці

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що 43-річний чоловік тривалий час не жив зі своєю дружиною. Коли він вирішив повернутися, то жінка вже жила з іншим, і не пустила його у квартиру. Між ними почалась сварка, в яку втрутився новий співмешканець жінки.

Конфлікт переріс у бійку. Тоді підозрюваний завдав "опоненту" щонайменше сім ударів ножем у груди та живіт. Зараз потерпілий проходить лікування: йому вдалось врятувати життя.

Зловмисник ховався на горищі будинку у Святошинському районі. Правоохоронці знайшли його та затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування подвійного вбивства в Житомирі, де наприкінці червня під час застілля 45-річний чоловік жорстоко вбив двох жінок – 54-річну господиню квартири та її 30-річну знайому.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
