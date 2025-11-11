Фото: з відкритих джерел

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що у квартирі між 15-річним місцевим мешканцем та його однолітками виник конфлікт через те, що хлопець заради жарту кинув страйкбольну гранату.

Під час сварки підлітки завдали хлопцю чисельних ударів по голові та тілу. Постраждалого госпіталізували із струсом мозку.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі встановлюються всі обставини події, триває розслідування.

Нагадаємо, 15-річного підлітка жорстоко побили у квартирі одного зі знайомих. Хлопця побили лопатою, ногами та руками.