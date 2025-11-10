У Києві 15-річного хлопця побили лопатою - відео

У Подільському районі Києва 15-річного підлітка жорстоко побили у квартирі одного зі знайомих

Про це повідомили у місцевій поліції, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, хлопець прийшов до квартири за запрошенням друга, де на нього накинулася група з 10 людей. Жертв побили лопатою, ногами та руками.

Внаслідок нападу підліток отримав переломи рук, численні забої та струс головного мозку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

