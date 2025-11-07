11:13  07 листопада
07 листопада 2025, 10:26

Після "вдалого" розлучення: теща головного кіберполіцейського Києва накупила нерухомості

07 листопада 2025, 10:26
Фото: Bigus
Теща керівника київського управління Кіберполіції В’ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення, стала власницею елітної нерухомості в Одесі та розпочала будівництво маєтку біля моря

Про це стало відомо з розслідування, опублікованого Bihus.Info, передає RegioNews.

Журналісти виявили, що колишня теща офіцера придбала 16 соток землі у котеджному містечку "Чорноморська Рив’єра", яке вважається одним із найдорожчих у регіоні. Вартість цієї ділянки оцінюється в щонайменше 8 мільйонів гривень. На місці вже будують триповерховий будинок із терасами та панорамними вікнами.

Крім того, жінка придбала нежитлове приміщення в Одесі, де зараз працює салон краси, яким володіє її донька — колишня дружина Куліуша.

Проте журналісти звернули увагу на те, що доходи родини не дозволяють пояснити подібні витрати. Сам Куліуш на запит зазначив, що це майно теща придбала за кошти, отримані за договором позики.

Під час підготовки матеріалу з'ясувалося, що земельну ділянку переоформили на підприємство, пов’язане з іншою особою – екскіберполіцейським Юрієм Адамським.

Журналісти наголошують, що такі дії викликають підозру, враховуючи попередні матеріали Bihus.Info про статки та "розлучення" керівників Департаменту кіберполіції, зокрема Юрія Виходця, а також активи його заступників. Це вказує на можливу спробу приховати справжніх власників до оприлюднення матеріалу.

Як відомо, що В’ячеслав Куліуш очолив київське управління Кіберполіції на початку 2022 року. До цього він працював в Одесі разом із нинішнім керівником Кіберполу Юрієм Виходцем.

Нагадаємо, перший заступник голови Херсонської обласної ради та представник партії "Слуга народу" Юрій Соболевський опинився в центрі антикорупційного скандалу. За даними розслідування, у декларації чиновника раптово з'явилося понад 3,5 млн грн готівки невідомого походження, а його родина користується елітним позашляховиком Volkswagen Touareg, зареєстрованим на тестя-пенсіонера з мінімальними доходами.

