За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога

иллюстративное фото: из открытых источников

За бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова внесли залог более чем в 20 миллионов гривен по делу о самовольном оставлении части

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Как отмечается, залог в размере, определенном судом – 20 136 200 грн был внесен 4 ноября. Его внесло ООО "Эвагрейн".

Всего же в три из четырех уголовных производств при Борисове уже было внесено более 100 миллионов залога (ранее – 36 364 000 и 44 420 760 грн).

Как сообщалось, в конце октября Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения бывшему военному комиссару Одесской области Евгению Борисову - залог в размере 20 млн грн. Борисов фигурирует в четырех уголовных производствах.