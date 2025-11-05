За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
За бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова внесли залог более чем в 20 миллионов гривен по делу о самовольном оставлении части
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".
Как отмечается, залог в размере, определенном судом – 20 136 200 грн был внесен 4 ноября. Его внесло ООО "Эвагрейн".
Всего же в три из четырех уголовных производств при Борисове уже было внесено более 100 миллионов залога (ранее – 36 364 000 и 44 420 760 грн).
Как сообщалось, в конце октября Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения бывшему военному комиссару Одесской области Евгению Борисову - залог в размере 20 млн грн. Борисов фигурирует в четырех уголовных производствах.
