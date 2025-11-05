13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
12:47  05 листопада
На Вінниччині мікроавтобус зіткнувся із легковиком: загинула жінка
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
05 листопада 2025, 13:45

У Києві чоловік плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся: тепер його відправили за ґрати

05 листопада 2025, 13:45
Фото: Нацполіція
У Києві судили 31-річного чоловіка. Його визнано винним у вчиненні хуліганських дій щодо жінок

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що 31-річний чоловік після вживання алкоголю ставав агресивним. Тоді на вулиці він підходив до жінок, які гуляли з дітьми. Потім він погрожував їм, штовхав та навіть див. Крім того, одну з постраждалих він побачив на дитячому майданчику: чоловік підійшов до неї, плюнув в обличчя та почав залякувати.

Інша жінка йшла вулицею з дитячим візочком. Чоловік схопив її за волосся, штовхнув у двері кав’ярні та завдав їй удар ногою. Ці інциденти стались восени цього року.

"Зважаючи на те, що обвинувачений був на іспитовому терміні за вчинення крадіжки, за сукупністю вироків йому призначено покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який напав із ножем на перехожого і вимагав гроші. Зловмисника взяли під варту.

