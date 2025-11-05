В Киеве мужчина перевозил на крыше автомобиля "Шахед"

08:39  05 ноября
В Хмельницком из-за смерти пациентки будут судить нейрохирурга
08:18  05 ноября
800 тыс. грн за чужую землю: киевлянину светит до 8 лет заключения
07:21  05 ноября
В Киевской области задержали мужчину, который в течение года насиловал несовершеннолетних падчериц
05 ноября 2025, 11:17

В Киеве мужчина перевозил "Шахед" на крыше автомобиля

05 ноября 2025, 11:17
Фото: полиция
В соцсетях 4 ноября правоохранители обнаружили публикацию о том, что на территории столичного ЖК находится автомобиль, на крыше которого прикреплен дрон

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место приехала следственно-оперативная группа и взрывотехника. Они осмотрели дрон и выяснили, что это Shahed с выхолощенной боевой частью – он не представлял угрозы.

Владелец авто – 30-летний местный житель, являющийся главой общественной организации, объяснил, что планировал передать беспилотник музею.

Полицейские изъяли дрон для проведения дополнительной проверки. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в ночь на 5 ноября российская армия атаковала Украину 80-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 61 дрон.

