В Киеве мужчина перевозил на крыше автомобиля "Шахед"

Фото: полиция

В соцсетях 4 ноября правоохранители обнаружили публикацию о том, что на территории столичного ЖК находится автомобиль, на крыше которого прикреплен дрон

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место приехала следственно-оперативная группа и взрывотехника. Они осмотрели дрон и выяснили, что это Shahed с выхолощенной боевой частью – он не представлял угрозы.

Владелец авто – 30-летний местный житель, являющийся главой общественной организации, объяснил, что планировал передать беспилотник музею.

Полицейские изъяли дрон для проведения дополнительной проверки. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в ночь на 5 ноября российская армия атаковала Украину 80-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды". Силы ПВО обезвредили 61 дрон.