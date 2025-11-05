У Києві чоловік перевозив на даху автомобіля "Шахед"

Фото: поліція

У соцмережах 4 листопада правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений дрон

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце приїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Вони оглянули дрон і з’ясували, що це Shahed із вихолощеною бойовою частиною – він не становив загрозі.

Власник авто – 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотник до музею.

Поліцейські вилучили дрон для проведення додаткової перевірки. Встановлюються усі обставини події.

Нагадаємо, в ніч на 5 листопада російська армія атакувала Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 61 дрон.