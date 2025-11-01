12:12  01 листопада
На Полтавщині 19-річного юнака вбило струмом на даху вагона
У Києві чоловіка засудили за грабіж у сквері на Солом'янці
На Одещині геть п'яний водій вчинив ДТП: п'ятеро постраждалих
01 листопада 2025, 12:52

У Києві чоловіка засудили за грабіж у сквері на Солом'янці

01 листопада 2025, 12:52
Фото: поліція
Столичний суд засудив 25-річного раніше судимого киянина за пограбування подружньої пари у сквері Солом’янського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався в липні 2024 року: зловмисник кілька разів вдарив чоловіка й забрав у нього мобільний телефон та гаманець із грошима. Поліцейські встановили нападника та вилучили у нього телефон потерпілого.

Після затримання фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт скерували до суду, який визнав чоловіка винним і призначив покарання – 7 років ув’язнення.

У Києві чоловіка засудили за грабіж у сквері Солом’янського району

Нагадаємо, на Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством. Поліцейські встановили та затримали зловмисника.

