У Києві чоловіка засудили за грабіж у сквері на Солом'янці

Фото: поліція

Столичний суд засудив 25-річного раніше судимого киянина за пограбування подружньої пари у сквері Солом’янського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався в липні 2024 року: зловмисник кілька разів вдарив чоловіка й забрав у нього мобільний телефон та гаманець із грошима. Поліцейські встановили нападника та вилучили у нього телефон потерпілого.

Після затримання фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт скерували до суду, який визнав чоловіка винним і призначив покарання – 7 років ув’язнення.

