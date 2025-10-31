09:50  31 жовтня
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ

Фото: з відкритих джерел
18-річний син журналістки Марічки Падалко та колишнього народного депутата Єгора Соболєва, ухвалив рішення вступити до Збройних сил України

Про це Соболєв повідомив у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, юнак підписав контракт і приєднався до Сили безпілотних систем.

До війни Михайло цікавився футболом та історією, проте ще у 15 років почав брати участь у військових вишколах для молоді. Через рік він відмовився від навчання на історичному факультеті, віддавши перевагу робототехніці, власноруч зібрав дрон та навчався у Києво-Могилянській академії.

На свій 18-й день народження Михайло попросив батька допомогти з мобілізацією. Хоча Єгор радив продовжити навчання та розробку дронів, син долучився до добровольчого підрозділу і виконав понад сотню розвідувальних місій на безпілотниках на Запорізькому, Сумському та Донецькому напрямках.

Батьки висловили гордість за Михайла, зазначивши, що разом переживають за нього.

Марічка Падалко – українська журналістка та телеведуча, народилася 1976 року, працювала на каналах "1+1" і в програмі "ТСН". Вона веде суспільно-політичні та соціальні проекти.

Єгор Соболєв – український політик і громадський діяч, народився 1976 року, колишній народний депутат, активіст "Євромайдану", один із засновників руху "Автомайдан", відомий боротьбою з корупцією. Під час війни бере участь у Силах безпілотних систем.

Подружжя у шлюбі з 2010 року, має трьох спільних дітей: сина Михайла та доньок Катерину і Марію. Єгор також виховує доньку Алісу від попередніх стосунків.

Нагадаємо, співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ. Юрій Вихованець, має бронювання як актор Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

