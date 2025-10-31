В центре Киева утром горело админздание

В центре Киева горело админздание: огонь охватил крышу
Пожар произошел в пятницу, 31 октября, около четырех утра в Шевченковском районе столицы
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На улице Бульварно-Кудрявской горело двухэтажное административное здание – огонь охватил крышу.
Пожар локализовали в 05:16, а полностью ликвидировали в 05:53. Спасатели не допустили распространение пламени на соседние здания.
На месте работали 7 единиц техники и 30 пожарных.
Жертв или пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают правоохранители.
Напомним, вечером 30 октября в Соломенском районе Киева спасатели ликвидировали масштабный пожар в офисном здании. К счастью, пострадавших нет.
31 октября 2025
31 октября 2025, 10:44
