В центре Киева утром горело админздание

Фото: ГСЧС

Пожар произошел в пятницу, 31 октября, около четырех утра в Шевченковском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Бульварно-Кудрявской горело двухэтажное административное здание – огонь охватил крышу.

Пожар локализовали в 05:16, а полностью ликвидировали в 05:53. Спасатели не допустили распространение пламени на соседние здания.

На месте работали 7 единиц техники и 30 пожарных.

Жертв или пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, вечером 30 октября в Соломенском районе Киева спасатели ликвидировали масштабный пожар в офисном здании. К счастью, пострадавших нет.