У центрі Києва зранку горіла адмінбудівля

У центрі Києва горіла адмінбудівля: вогонь охопив дах
Пожежа сталася у пʼятницю, 31 жовтня, близько четвертої ранку у Шевченківському районі столиці
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вулиці Бульварно-Кудрявській горіла двоповерхова адміністративна будівля – вогонь охопив дах.
Пожежу локалізували о 05:16, а повністю ліквідували о 05:53. Рятувальники не допустили поширення полум’я на сусідні споруди.
На місці працювали 7 одиниць техніки та 30 вогнеборців.
Жертв чи остраждалих немає. Причини займання встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, ввечері 30 жовтня у Солом’янському районі Києва рятувальники ліквідували масштабну пожежу в офісній будівлі. На щастя, постраждалих немає.
31 жовтня 2025
