В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
В столице задержан 39-летний гражданин Турции, которому сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении малолетнего ребенка
Об этом сообщает Деснянская окружная прокуратура города Киева, передает RegioNews.
Как отмечается, сначала правоохранители обратили внимание на мужчину из-за пожара, который он устроил в квартире своей бывшей сожительницы, а также из-за кражи ее ноутбука. По данным следствия, иностранец сделал это из-за ревности.
При задержании в порядке ст. 208 УПК Украины у мужчины изъяли несколько мобильных телефонов. На одном из них полицейские обнаружили видео, на котором зафиксированы насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика — сына бывшей сожительницы подозреваемого.
Злоумышленник сам снимал преступление на видео.
Прокуроры сообщили мужчине о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 185 - кража,
- ч. 2 ст. 194 — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога,
- ч. 4 ст. 153 - сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка.
В настоящее время иностранец находится под стражей.
Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
