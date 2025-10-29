16:15  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
13:22  29 октября
На Прикарпатье выпало почти метр снега
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 19:43

В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком

29 октября 2025, 19:43
В столице задержан 39-летний гражданин Турции, которому сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении малолетнего ребенка

Об этом сообщает Деснянская окружная прокуратура города Киева, передает RegioNews.

Как отмечается, сначала правоохранители обратили внимание на мужчину из-за пожара, который он устроил в квартире своей бывшей сожительницы, а также из-за кражи ее ноутбука. По данным следствия, иностранец сделал это из-за ревности.

При задержании в порядке ст. 208 УПК Украины у мужчины изъяли несколько мобильных телефонов. На одном из них полицейские обнаружили видео, на котором зафиксированы насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика — сына бывшей сожительницы подозреваемого.

Злоумышленник сам снимал преступление на видео.

Прокуроры сообщили мужчине о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 185 - кража,
  • ч. 2 ст. 194 — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога,
  • ч. 4 ст. 153 - сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка.

В настоящее время иностранец находится под стражей.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области разыскивается 11-летний житель Пересыпского района Сохранев Дмитрий, который 28 октября ушел из дома и до сих пор не вернулся.

