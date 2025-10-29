Фото: БЭБ

Правоохранители в Киеве завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении участников схемы, создавших и администрировавших сеть нелегальных онлайн-казино и букмекерских ресурсов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Общий оборот средств нелегальных онлайн казино и букмекерских ресурсов составил около 83 млн грн.

По данным следствия, группа создала и администрировала сеть нелегальных онлайн-казино и букмекерских ресурсов. Доступ к сайтам осуществлялся без каких-либо лицензий и вне государственного контроля.

Для приема ставок и выплат выигрышей использовали систему p2p-переводов: игроки перечисляли деньги на банковские карты подставных лиц (дропов). В дальнейшем средства аккумулировали, снимали наличными, конвертировали в криптовалюту или иностранную валюту.

В суд передали дело в отношении двух фигурантов, которые обеспечивали работу "офисов" в Полтаве. В частности, следствие получило обличительные показания о механике p2p-платежей, контроле потока платежей, использовании спецприложений с автоматическим подтверждением транзакций (push-читалок), "черной" бухгалтерии и отчетности организаторам.

Фигурантам инкриминируют ч. 2 ст. 203-2 (незаконная организация азартных игр) и ч. 3 ст. 209 УК (отмывание доходов в особо крупном размере). Расследование по другим участникам продолжается.

Ранее сообщалось, что в Украине заблокировали 33 TikTok-аккаунта с рекламой азартных игр. Еще 20 страниц ждут проверки.