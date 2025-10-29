13:17  29 октября
Призвал к насилию над ТЦК: в Черниговской области судили YouTube-блогера
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 15:15

В Киеве будут судить организаторов сети нелегальных онлайн-казино: оборот – около 83 млн грн

29 октября 2025, 15:15
Фото: БЭБ
Правоохранители в Киеве завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении участников схемы, создавших и администрировавших сеть нелегальных онлайн-казино и букмекерских ресурсов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Общий оборот средств нелегальных онлайн казино и букмекерских ресурсов составил около 83 млн грн.

По данным следствия, группа создала и администрировала сеть нелегальных онлайн-казино и букмекерских ресурсов. Доступ к сайтам осуществлялся без каких-либо лицензий и вне государственного контроля.

Для приема ставок и выплат выигрышей использовали систему p2p-переводов: игроки перечисляли деньги на банковские карты подставных лиц (дропов). В дальнейшем средства аккумулировали, снимали наличными, конвертировали в криптовалюту или иностранную валюту.

В суд передали дело в отношении двух фигурантов, которые обеспечивали работу "офисов" в Полтаве. В частности, следствие получило обличительные показания о механике p2p-платежей, контроле потока платежей, использовании спецприложений с автоматическим подтверждением транзакций (push-читалок), "черной" бухгалтерии и отчетности организаторам.

Фигурантам инкриминируют ч. 2 ст. 203-2 (незаконная организация азартных игр) и ч. 3 ст. 209 УК (отмывание доходов в особо крупном размере). Расследование по другим участникам продолжается.

Ранее сообщалось, что в Украине заблокировали 33 TikTok-аккаунта с рекламой азартных игр. Еще 20 страниц ждут проверки.

Киев суд онлайн казино БЭБ
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
