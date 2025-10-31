Вибух посилки на "Укрпошті" у Києві: відправника встановлено
У Києві на митному посту "Укрпошти" вибухнула посилка. Завдяки митній системі вдалося встановити особу відправника
Про це інформує RegioNews з посиланням на Державну митну службу.
Зазначається, що фахівці виявили ще одну підозрілу посилку адресанта. Усі його відправлення тимчасово призупинені.
Як відомо, внаслідок інциденту постраждали п'ятеро працівників – двоє митників і троє співробітників АТ "Укрпошта". Усім постраждалим надали медичну допомогу на місці.
Екстрені служби вже завершили першочергові роботи, наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 30 жовтня на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі під час огляду однієї з посилок стався вибух. Внаслідок цього постраждали п'ятеро осіб.
