Вибух посилки на "Укрпошті" у Києві: відправника встановлено

Фото: Державна митна служба

У Києві на митному посту "Укрпошти" вибухнула посилка. Завдяки митній системі вдалося встановити особу відправника

Про це інформує RegioNews з посиланням на Державну митну службу.

Зазначається, що фахівці виявили ще одну підозрілу посилку адресанта. Усі його відправлення тимчасово призупинені.

Як відомо, внаслідок інциденту постраждали п'ятеро працівників – двоє митників і троє співробітників АТ "Укрпошта". Усім постраждалим надали медичну допомогу на місці.

Екстрені служби вже завершили першочергові роботи, наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 30 жовтня на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі під час огляду однієї з посилок стався вибух. Внаслідок цього постраждали п'ятеро осіб.