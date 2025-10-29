13:17  29 жовтня
Закликав до насильства над ТЦК: на Чернігівщині судили YouTube-блогера
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
У Києві судитимуть організаторів мережі нелегальних онлайн-казино: обіг – близько 83 млн грн

Фото: БЕБ
Правоохоронці у Києві завершили розслідування й скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників схеми, які створили та адміністрували мережу нелегальних онлайн-казино і букмекерських ресурсів

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Загальний обіг коштів нелегальних онлайн казино та букмекерських ресурсів становив близько 83 млн грн.

За даними слідства, група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Доступ до сайтів здійснювався без будь-яких ліцензій та поза державним контролем.

Для прийому ставок та виплат виграшів використовували систему p2p-переказів: гравці перераховували гроші на банківські картки підставних осіб (дропів). Надалі кошти акумулювали, знімали готівкою, конвертували у криптовалюту або іноземну валюту.

До суду передали справу щодо двох фігурантів, які забезпечували роботу "офісів" у Полтаві. Зокрема, слідство отримало викривальні покази про механіку p2p-платежів, контроль потоку платежів, використання спецзастосунків із автоматичним підтвердженням транзакцій (push-читалок), "чорну" бухгалтерію та звітування організаторам.

Фігурантам інкримінують ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор) та ч. 3 ст. 209 ККУ (відмивання доходів в особливо великому розмірі). Розслідування щодо інших учасників триває.

Раніше повідомлялося, що в Україні заблокували 33 TikTok-акаунти з рекламою азартних ігор. Ще 20 сторінок чекають на перевірку.

