В Украине заблокировали 33 TikTok-аккаунта с рекламой азартных игр

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что суммарный охват этих профилей превышает 365 тысяч подписчиков. Еще 20 страниц с аудиторией более 625 тысяч ждут проверки.

В госагентстве добавили, что параллельно продолжается сотрудничество с Meta, благодаря которому уже заблокированы 54 Instagram-страницы, незаконно рекламировавшие азартные игры.

Как сообщалось, украинскую блоггершу Русалочку XL оштрафовали почти на 5 млн грн за незаконную рекламу казино. Штраф равен 600 минимальным зарплатам.