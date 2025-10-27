В Украине заблокировали 33 TikTok-аккаунта с рекламой азартных игр
PlayCity заблокировало 33 TikTok-аккаунты с рекламой азартных игр
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
Отмечается, что суммарный охват этих профилей превышает 365 тысяч подписчиков. Еще 20 страниц с аудиторией более 625 тысяч ждут проверки.
В госагентстве добавили, что параллельно продолжается сотрудничество с Meta, благодаря которому уже заблокированы 54 Instagram-страницы, незаконно рекламировавшие азартные игры.
Как сообщалось, украинскую блоггершу Русалочку XL оштрафовали почти на 5 млн грн за незаконную рекламу казино. Штраф равен 600 минимальным зарплатам.
