Фото: поліція

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який смертельно поранив перехожого на Замковій горі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Днями близько 20:00 у лісопарковій зоні Замкової гори між двома чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого один із них тричі вдарив іншого ножем у груди та плечі. Потерпілий, 34-річний киянин, загинув на місці.

Поліцейські встановили та затримали зловмисника – теж 34-річного місцевого жителя. За даними слідства, сварка почалася після зауваження, яке нападник зробив незнайомцю.

Чоловікові оголосили підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ). Суд взяв його під варту. Фігуранту загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину та поранив чоловіка. Зловмисника затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.