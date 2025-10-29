11:33  29 жовтня
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
09:22  29 жовтня
На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 11:33

На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством

29 жовтня 2025, 11:33
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який смертельно поранив перехожого на Замковій горі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Днями близько 20:00 у лісопарковій зоні Замкової гори між двома чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого один із них тричі вдарив іншого ножем у груди та плечі. Потерпілий, 34-річний киянин, загинув на місці.

Поліцейські встановили та затримали зловмисника – теж 34-річного місцевого жителя. За даними слідства, сварка почалася після зауваження, яке нападник зробив незнайомцю.

Чоловікові оголосили підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ). Суд взяв його під варту. Фігуранту загрожує до 15 років тюрми.

На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством

Нагадаємо, на Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину та поранив чоловіка. Зловмисника затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ убивство затримання події ножове поранення
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
У Києві викрили британського інструктора, який передавав дані про українські війська за $6000
29 жовтня 2025, 13:13
Жовтень завершиться в Україні теплою погодою
29 жовтня 2025, 13:07
Стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині
29 жовтня 2025, 12:49
У Києві 39-річного громадянина Туреччини підозрюють у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком
29 жовтня 2025, 12:46
Після Львова – Івано-Франківськ просить присвоїти Фаріон звання Героя України
29 жовтня 2025, 12:46
На Черкащині засудили військовослужбовця до 10 років за замах на вбивство двох неповнолітніх
29 жовтня 2025, 12:33
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
29 жовтня 2025, 12:17
На Закарпатті посадовець ТЦК "допомагав" військовим утекти з частини – справа передана до суду
29 жовтня 2025, 12:14
Розізлився через патріотичну розсилку: на Одещині засудили чоловіка, який нахамив оператору Водафон і виправдовував агресію РФ
29 жовтня 2025, 11:57
"Пряник і батіг": як Трамп готує Кремль до жорстких санкцій
29 жовтня 2025, 11:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »