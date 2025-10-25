16:33  25 октября
РФ атаковала шахту на Днепропетровщине
16:19  25 октября
Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
14:03  25 октября
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
UA | RU
UA | RU
25 октября 2025, 16:33

РФ атаковала шахту на Днепропетровщине

25 октября 2025, 16:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Россияне атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что во время атаки под землей находились почти полтысячи рабочих.

"Всех вывели на поверхность. Никто из них не пострадал", – говорится в сообщении.

Это уже седьмая масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца.

Напомним, 19 октября российские войска совершили массированную атаку по шахте энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда во время атаки под землей находились 192 сотрудника шахты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ шахта Днепропетровская область атака ДТЭК
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: нашли обгоревшее тело мужчины
24 октября 2025, 11:00
Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
24 октября 2025, 08:29
Российские беспилотники атаковали два района Днепропетровщины: повреждены частные дома, детсад и агрофирма
23 октября 2025, 18:57
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
На Полтавщине во дворе дома обнаружили закопанный плод ребенка
25 октября 2025, 16:44
Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
25 октября 2025, 16:19
Бывшего генерала СБУ могут экстрадировать из Австрии в Украину
25 октября 2025, 16:11
Запорожский "гауляйтер" Балицкий разозлил российский центризбирком
25 октября 2025, 15:28
Зеленский представил украино-британский дрон "Осьминог"
25 октября 2025, 15:03
В Киеве пассажир упал на пути метро
25 октября 2025, 14:41
Десятки тысяч жителей Харьковщины остались без света после российской атаки
25 октября 2025, 14:17
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
25 октября 2025, 14:03
С начала года РФ запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов"
25 октября 2025, 13:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »