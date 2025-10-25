РФ атаковала шахту на Днепропетровщине

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что во время атаки под землей находились почти полтысячи рабочих.

"Всех вывели на поверхность. Никто из них не пострадал", – говорится в сообщении.

Это уже седьмая масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца.

Напомним, 19 октября российские войска совершили массированную атаку по шахте энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда во время атаки под землей находились 192 сотрудника шахты.