РФ атаковала шахту на Днепропетровщине
Россияне атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Отмечается, что во время атаки под землей находились почти полтысячи рабочих.
"Всех вывели на поверхность. Никто из них не пострадал", – говорится в сообщении.
Это уже седьмая масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца.
Напомним, 19 октября российские войска совершили массированную атаку по шахте энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда во время атаки под землей находились 192 сотрудника шахты.
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: нашли обгоревшее тело мужчиныВсе новости »
24 октября 2025, 11:00Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
24 октября 2025, 08:29Российские беспилотники атаковали два района Днепропетровщины: повреждены частные дома, детсад и агрофирма
23 октября 2025, 18:57
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
На Полтавщине во дворе дома обнаружили закопанный плод ребенка
25 октября 2025, 16:44Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
25 октября 2025, 16:19Бывшего генерала СБУ могут экстрадировать из Австрии в Украину
25 октября 2025, 16:11Запорожский "гауляйтер" Балицкий разозлил российский центризбирком
25 октября 2025, 15:28Зеленский представил украино-британский дрон "Осьминог"
25 октября 2025, 15:03В Киеве пассажир упал на пути метро
25 октября 2025, 14:41Десятки тысяч жителей Харьковщины остались без света после российской атаки
25 октября 2025, 14:17В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
25 октября 2025, 14:03С начала года РФ запустила по Украине 770 баллистических ракет и 50 "Кинжалов"
25 октября 2025, 13:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »