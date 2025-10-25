В результате ночной ракетной атаки на Киев один человек погиб, 10 – ранены
В ночь на 25 октября россияне снова атаковали Киев. В результате атаки погиб один человек и ранения получили по меньшей мере десять человек
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.
"Из-за российской атаки этой ночью погиб один человек. По информации по состоянию на 09:00, 10 киевлян получили ранения разной степени", – говорится в сообщении.
Как известно, в результате ночной атаки РФ 25 октября происходит разрушение в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах столицы.
Ранее народный депутат Украины Василий Мокан заявил, что новые КАБы способны достигать окрестностей Киева. По его словам, Россия увеличила дальность действия таких бомб благодаря новым модулям, что позволяет им достигать примерно 200 км.
