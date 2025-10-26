Фото: ДСНС Києва

Цієї ночі окупанти знову здійснили атаку на Київ. У результаті ворожого удару по столиці загинули троє людей, постраждали 29 осіб, серед яких семеро дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За словами мера Києва Віталія Кличка, в лікарнях міста перебувають 7 постраждалих, в тому числі двоє дітей. Інші отримують лікування амбулаторно.

У Деснянському районі один із безпілотників спричинив пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку – рятувальники евакуювали 13 мешканців із верхніх поверхів.

Ще один дрон влучив у шістнадцятиповерхівку: з першого по дев'ятий поверх вибило вікна.

Також повідомлялося про влучання у багатоповерхівку в Оболонському районі, однак пожежі там не виявили.

До ліквідації наслідків залучено понад 100 рятувальників та понад 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч на 25 жовтня росіяни також атакували Київ. Відомо, що загинули двоє людей та понад десять осіб дістали поранення. Зафіксовані руйнування у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах столиці.