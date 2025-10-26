10:07  26 жовтня
На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
09:22  26 жовтня
Момент атаки БпЛА на київську багатоповерхівку потрапив на відео
14:03  25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2025, 08:33

Російські БпЛА били по житлових кварталах Києва: троє загиблих і 29 поранених

26 жовтня 2025, 08:33
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

Цієї ночі окупанти знову здійснили атаку на Київ. У результаті ворожого удару по столиці загинули троє людей, постраждали 29 осіб, серед яких семеро дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За словами мера Києва Віталія Кличка, в лікарнях міста перебувають 7 постраждалих, в тому числі двоє дітей. Інші отримують лікування амбулаторно.

У Деснянському районі один із безпілотників спричинив пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку – рятувальники евакуювали 13 мешканців із верхніх поверхів.

Ще один дрон влучив у шістнадцятиповерхівку: з першого по дев'ятий поверх вибило вікна.

Також повідомлялося про влучання у багатоповерхівку в Оболонському районі, однак пожежі там не виявили.

До ліквідації наслідків залучено понад 100 рятувальників та понад 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч на 25 жовтня росіяни також атакували Київ. Відомо, що загинули двоє людей та понад десять осіб дістали поранення. Зафіксовані руйнування у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах столиці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ загиблі БПЛА атака російська армія багатоповерхівка цивільні
РФ атакувала Харків дронами, є постраждалі
25 жовтня 2025, 18:40
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
25 жовтня 2025, 16:33
З початку року РФ запустила по Україні 770 балістичних ракет та 50 "Кинджалів"
25 жовтня 2025, 13:47
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Рівненщині важкохвора жінка залишилася без догляду через мобілізацію сина
26 жовтня 2025, 11:28
У Києві кількість постраждалих від атаки дронів зросла до 31
26 жовтня 2025, 10:36
На Хмельниччині жінка встромила ніж у співмешканця матері
26 жовтня 2025, 10:07
Нічна атака на Київ: загинули 46-річна мати та 19-річна донька
26 жовтня 2025, 09:44
Момент атаки БпЛА на київську багатоповерхівку потрапив на відео
26 жовтня 2025, 09:22
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати РФ станом на 26 жовтня
26 жовтня 2025, 09:05
РФ атакувала Харків дронами, є постраждалі
25 жовтня 2025, 18:40
В Україні змінюється порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації
25 жовтня 2025, 17:33
Стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон
25 жовтня 2025, 17:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »