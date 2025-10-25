РФ атаковала Харьков дронами, есть пострадавшие

иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне атаковали Харьков двумя БпЛА, боевая часть одного из них упала рядом с общежитием, пострадали пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"По данным нашего Ситуационного центра, БПЛА типа "Молния" выступала носителем для двух FPV-дронов. Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе. Сам носитель – БпЛА "Молния" – упал на крышу общежития в Киевском районе", – говорится в сообщении.

На данный момент, пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс (25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины и парни 13 и 15 лет).

"Профильные службы работают на местах, проводят обследование территорий и фиксируют последствия происшествия", – подытожил Терехов.

Напомним, в субботу, 25 октября, РФ атаковала энергообъекты в Харьковской области. В результате атаки десятки тысяч жителей остались без света.