16:33  25 октября
РФ атаковала шахту на Днепропетровщине
16:19  25 октября
Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
14:03  25 октября
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
UA | RU
UA | RU
25 октября 2025, 18:40

РФ атаковала Харьков дронами, есть пострадавшие

25 октября 2025, 18:40
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Россияне атаковали Харьков двумя БпЛА, боевая часть одного из них упала рядом с общежитием, пострадали пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

"По данным нашего Ситуационного центра, БПЛА типа "Молния" выступала носителем для двух FPV-дронов. Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе. Сам носитель – БпЛА "Молния" – упал на крышу общежития в Киевском районе", – говорится в сообщении.

На данный момент, пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс (25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины и парни 13 и 15 лет).

"Профильные службы работают на местах, проводят обследование территорий и фиксируют последствия происшествия", – подытожил Терехов.

Напомним, в субботу, 25 октября, РФ атаковала энергообъекты в Харьковской области. В результате атаки десятки тысяч жителей остались без света.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков Терехов Игорь Александрович атака война РФ дроны
Десятки тысяч жителей Харьковщины остались без света после российской атаки
25 октября 2025, 14:17
В Харькове будут судить мошенника, зарабатывающего на фейковых государственных выплатах
24 октября 2025, 22:20
Военный в Харькове пытался "откупить" пьяную жену за рулем – суд вынес приговор
24 октября 2025, 20:52
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Украине меняется порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации
25 октября 2025, 17:33
Стало известно, когда начнется отопительный сезон
25 октября 2025, 17:16
На Полтавщине во дворе дома обнаружили закопанный плод ребенка
25 октября 2025, 16:44
РФ атаковала шахту на Днепропетровщине
25 октября 2025, 16:33
Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
25 октября 2025, 16:19
Бывшего генерала СБУ могут экстрадировать из Австрии в Украину
25 октября 2025, 16:11
Запорожский "гауляйтер" Балицкий разозлил российский центризбирком
25 октября 2025, 15:28
Зеленский представил украино-британский дрон "Осьминог"
25 октября 2025, 15:03
В Киеве пассажир упал на пути метро
25 октября 2025, 14:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »