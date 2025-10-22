Вибух на лівому березі Києва: моторошний момент потрапив на відео

Місцеві телеграм-канали повідомили про потужний вибух на лівому березі столиці у ніч на 22 жовтня

Кадри з'явилися у мережі, передає RegioNews.

Очевидці опублікували відео з моментом інциденту — на кадрах видно спалах і густий дим у Дарницькому районі столиці.

За попередніми даними, постраждала жінка. Вона опинилася безпосередньо під уламками дрону.

"Ось чому потрібно ховатись, коли є загроза…", - пишуть у соцмережах.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня Росія масовано атакувала енергетичні об’єкти України. У кількох областях, зокрема Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській, Полтавській та Сумській, було запроваджено аварійні відключення світла. Згодом система перейшла на графіки стабілізаційних відключень.