У Києві запровадили погодинні відключення світла: оприлюднено графіки
У столиці з 16:00 22 жовтня розпочалися погодинні стабілізаційні відключення електроенергії, які можуть тривати до п’яти годин
Про це повідомив ДТЕК, передає RegioNews.
"За командою Укренерго Київ переходить з екстрених відключень у графіки стабілізаційних відключень", — йдеться в заяві компанії.
Відповідно до оприлюднених графіків, світло відключатимуть по чергах:
- черги 1.1–3.2 — з 16:00 до 21:00
- черги 4.1–6.2 — з 20:00 до 24:00
Жителів міста закликали перевіряти свою чергу на сайті ДТЕК та планувати використання електроприладів відповідно до графіка.
Раніше в ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши сотні дронів-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети. Саме через це в країні запроваджено обмеження електропостачання.
