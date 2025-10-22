У Києві запровадили погодинні відключення світла: оприлюднено графіки

У столиці з 16:00 22 жовтня розпочалися погодинні стабілізаційні відключення електроенергії, які можуть тривати до п’яти годин

Про це повідомив ДТЕК, передає RegioNews.

"За командою Укренерго Київ переходить з екстрених відключень у графіки стабілізаційних відключень", — йдеться в заяві компанії.

Відповідно до оприлюднених графіків, світло відключатимуть по чергах:

черги 1.1–3.2 — з 16:00 до 21:00

черги 4.1–6.2 — з 20:00 до 24:00

Жителів міста закликали перевіряти свою чергу на сайті ДТЕК та планувати використання електроприладів відповідно до графіка.

Раніше в ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши сотні дронів-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети. Саме через це в країні запроваджено обмеження електропостачання.