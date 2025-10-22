13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 14:30

У Києві диверсант планував вибух на замовлення

22 жовтня 2025, 14:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Дарницький районний суд Києва визнав громадянина винним у державній зраді й замаху на незаконне придбання вибухових речовин та вибухових пристроїв. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На початку 2025 року (після звільнення з місця позбавлення волі за попереднім вироком) чоловік знаходився на Дніпропетровщині. Тоді в месенджері він отримав пропозицію поїхати до столиці, де потрібно за 1 000 доларів зробити вибуховий пристрій та залишити його у визначеному місці.

Чоловік поїхав до Києва. Там він забрав вибухову речовину та самостійно зібрати вибуховий пристрій. У магазині чоловік докупив необхідні компоненти й приніс усе в хостел, де орендував ліжко-місце. За планом куратора, вибуховий пристрій мав був залишений за адресою, де проходять навчання приватних охоронних структур.

Проте здійснити план у чоловіка не вийшло. СБУ відстежила його та затримала. На суді він визнав провину. Відомо, що одразу після затримання в чоловіка народився син.

Його засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Запоріжжі подружжя агентів РФ, яке готувало теракт проти військових. Фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця дислокації військових або на маршрутах їхнього пересування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
теракт суд Київ
Серед цілей ТЦК та об'єкт Сил оборони: російський агент на Одещині готував теракти
22 жовтня 2025, 13:55
Шукав "легкі гроші": "безхатька" з Миколаєвщини судили за роботу на росіян
21 жовтня 2025, 19:45
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
21 жовтня 2025, 18:15
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
$14 тисяч за втечу до Білорусі: на Тернопільщині судитимуть 37-річного чоловіка, який організував шахрайську схему "виїзду за кордон"
22 жовтня 2025, 15:41
НАБУ провело обшуки у посадовців Полтавської ОВА у справі щодо розкрадання коштів на фортифікаціях
22 жовтня 2025, 15:14
На Тернопільщині чоловік вдарив ножем поліцейського під час перевірки документів
22 жовтня 2025, 14:58
У Дніпрі рятують життя жінки, якій вистрелили в обличчя
22 жовтня 2025, 14:55
В Одесі судитимуть учасників злочинного угруповання, які вимагали у громадян надумані борги
22 жовтня 2025, 14:19
У Львові мотоцикл зіткнувся з Ford: загинула неповнолітня пасажирка
22 жовтня 2025, 14:14
Серед цілей ТЦК та об'єкт Сил оборони: російський агент на Одещині готував теракти
22 жовтня 2025, 13:55
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
22 жовтня 2025, 13:40
На Тернопільщині продавець обікрав магазин, в якому працював
22 жовтня 2025, 13:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »