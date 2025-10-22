Фото: Нацполіція

Дарницький районний суд Києва визнав громадянина винним у державній зраді й замаху на незаконне придбання вибухових речовин та вибухових пристроїв. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На початку 2025 року (після звільнення з місця позбавлення волі за попереднім вироком) чоловік знаходився на Дніпропетровщині. Тоді в месенджері він отримав пропозицію поїхати до столиці, де потрібно за 1 000 доларів зробити вибуховий пристрій та залишити його у визначеному місці.

Чоловік поїхав до Києва. Там він забрав вибухову речовину та самостійно зібрати вибуховий пристрій. У магазині чоловік докупив необхідні компоненти й приніс усе в хостел, де орендував ліжко-місце. За планом куратора, вибуховий пристрій мав був залишений за адресою, де проходять навчання приватних охоронних структур.

Проте здійснити план у чоловіка не вийшло. СБУ відстежила його та затримала. На суді він визнав провину. Відомо, що одразу після затримання в чоловіка народився син.

Його засудили до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Запоріжжі подружжя агентів РФ, яке готувало теракт проти військових. Фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця дислокації військових або на маршрутах їхнього пересування.