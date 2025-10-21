11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2025, 18:15

Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд

21 жовтня 2025, 18:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Полтаві затвердили угоду про визнання винуватості у справі про неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Чоловік телефонував на лінію "112" та повідомляв про підготовку вибуху в парламенті

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Це сталось восени 2024 року. Тоді чоловік зателефонував на лінію екстреної допомоги "112" і заявив про підготовку вибуху будівлі Верховної Ради України та будівель, які знаходяться в районі Конча-Заспи. Усі чотири рази повідомлення виявлялось фейковим: жодної вибухівки в приміщеннях не знайшли.

У 2023 році цей же чоловік телефонував у ТУ ДБР у місті Полтаві і повідомляв неправдиву інформацію про підготовку теракту у Харківському РУП № 2 ГУНП в Харківській області і розстріл працівників поліції. У грудні минулого року суд призначив чоловіку умовний вирок, проте він знову став робити фейкові повідомлення.

Тепер за нові епізоди він отримав 4 роки та 6 місяців позбавлення волі. При цьому загалом, якщо враховувати невідбуту частину покарання за попереднім вироком, остаточна тривалість покарання складе 5 років.

Нагадаємо, раніше у столиці визнали винним чоловіка у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. За псевдомінування чоловіка засудили до трьох років реального позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку строк складе 3,5 роки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
псевдомінування вирок Київ Полтава
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Смертельна ДТП на Прикарпатті: серед загиблих 14-річний хлопчик
21 жовтня 2025, 19:20
У Сумах російський дрон влучив по проїжджій частині: дев’ятеро людей поранені
21 жовтня 2025, 19:03
На Рівненщині в ДТП розбився на смерть мотоцикліст
21 жовтня 2025, 18:45
В Україні продукти можуть подорожчати на 20-30%: експерти пояснили причину
21 жовтня 2025, 18:42
На Київщині викрили шахраїв, які продавали "магічні” товари від імені екстрасенсів
21 жовтня 2025, 18:16
Смертельна ДТП на Житомирщині: автівка вилетіла в кювет
21 жовтня 2025, 17:55
РФ атакувала дронами Смілу: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
21 жовтня 2025, 17:19
У водах Чорного моря зафіксовано перевищення допустимих показників забруднення
21 жовтня 2025, 16:49
Смертельна ДТП на Київщині: загинув підліток, за кермом був 15-річний
21 жовтня 2025, 16:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »