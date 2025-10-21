Ілюстративне фото

У Полтаві затвердили угоду про визнання винуватості у справі про неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Чоловік телефонував на лінію "112" та повідомляв про підготовку вибуху в парламенті

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Це сталось восени 2024 року. Тоді чоловік зателефонував на лінію екстреної допомоги "112" і заявив про підготовку вибуху будівлі Верховної Ради України та будівель, які знаходяться в районі Конча-Заспи. Усі чотири рази повідомлення виявлялось фейковим: жодної вибухівки в приміщеннях не знайшли.

У 2023 році цей же чоловік телефонував у ТУ ДБР у місті Полтаві і повідомляв неправдиву інформацію про підготовку теракту у Харківському РУП № 2 ГУНП в Харківській області і розстріл працівників поліції. У грудні минулого року суд призначив чоловіку умовний вирок, проте він знову став робити фейкові повідомлення.

Тепер за нові епізоди він отримав 4 роки та 6 місяців позбавлення волі. При цьому загалом, якщо враховувати невідбуту частину покарання за попереднім вироком, остаточна тривалість покарання складе 5 років.

Нагадаємо, раніше у столиці визнали винним чоловіка у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. За псевдомінування чоловіка засудили до трьох років реального позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку строк складе 3,5 роки.