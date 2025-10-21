Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Злоумышленники создали в Telegram канал, где они пропагандировали идеи обновления СССР. В частности, они распространяли коммунистическую символику и не признавали Конституцию Украины и какие-либо государственные институты.

Четверо активных участников организации производили и распространяли запрещенную коммунистическую символику. Также были привлечены люди, являвшиеся администраторами Telegram-каналов. Члены сообществ создавали и координировали деятельность псевдогосударственных учреждений, организовывали "съезды граждан СССР" и принимали собственные законы.

Среди причастных 58-летний житель Черновцов, 45-летняя жительница Мукачево, 46-летний житель Ивано-Франковска и 49-летняя жительница Киева.

Напомним, житель Херсона предстанет перед судом за службу в незаконных органах оккупационных властей во время временной оккупации города. После освобождения города обвиняемый пытался уйти от ответственности. Он скрывался, часто менял SIM-карты и не трудоустраивался. Однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.