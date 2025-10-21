Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Зловмисники створили в Telegram канал, де вони пропагували ідеї відновлення СРСР. Зокрема, вони поширювали комуністичну символіку та не визнавали Конституцію України й будь-які державні інституції.

Четверо активних учасників організації виготовляли та поширювали заборонену комуністичну символіку. Також були залучені люди, які були адміністраторами Telegram-каналів. Члени спільнот створювали та координували діяльність псевдодержавних установ, організовували "з’їзди громадян СРСР" і приймали власні закони.

Серед причетних 58-річний мешканець Чернівців, 45-річна жителька Мукачева, 46-річний мешканець Івано-Франківська та 49-річна жителька Києва.

Нагадаємо, житель Херсона постане перед судом за службу у незаконних органах окупаційної влади під час тимчасової окупації міста. Після звільнення міста обвинувачений намагався уникнути відповідальності. Він переховувався, часто змінював SIM-карти та не працевлаштовувався. Проте правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.