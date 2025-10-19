15:37  19 жовтня
Хмарно, дощ та мокрий сніг: якою буде погода 20 жовтня
13:13  19 жовтня
У Парижі з Лувра злочинці викрали 9 коштовностей часів Наполеона
12:07  19 жовтня
На Одещині троє людей отруїлися чадним газом, загинув чоловік 1970 року народження
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2025, 18:05

Дев'ятиповерхівка в Києві охоплена вогнем: евакуйовано 10 людей, чоловік у тяжкому стані

19 жовтня 2025, 18:05
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

У Деснянському районі Києва під час пожежі у багатоповерховому житловому будинку вдалося врятувати сімох людей, серед яких троє дітей

Про це повідомляє ДСНС Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався на шостому поверсі дев'ятиповерхівки на Лісовому проспекті.

Чоловіка у тяжкому стані передали медикам
Рятувальники на місці пожежі

Під час ліквідації вогню рятувальники виявили чоловіка у важкому стані. Його передали медикам для надання термінової допомоги. Ще десять мешканців верхніх поверхів евакуювали на безпечну відстань.

Площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. На місці працювали кілька одиниць техніки та бригади ДСНС.

Людей евакуювали з верхніх поверхів
На місці працювали ДСНС

Правоохоронці наразі з'ясовують причини загоряння. Попередньо не повідомляється, чи займання могло статися через електроприлади, побутові умови чи інші фактори. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, в Миколаєві під час пожежі загинув 66-річний чоловік. За попередніми даними, вогонь охопив житловий будинок, пошкодивши меблі та особисті речі, а причина загоряння наразі встановлюється.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація Київ пожежа рятувальники діти багатоповерхівка Деснянський район
В Миколаєві під час пожежі загинув 66-річний чоловік
19 жовтня 2025, 16:54
На Чернігівщині під час пожежі вогонь забрав життя чоловіка: подробиці інциденту
19 жовтня 2025, 12:25
На Харківщині волонтери 28 разів евакуювали сім'ю з Куп'янська, проте щоразу ті поверталися назад доглядати за городом
18 жовтня 2025, 19:59
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Сили спецоперацій уразили Оренбурзький ГПЗ: масштабна пожежа та вибухи
19 жовтня 2025, 19:02
Ворожий удар на Харківщині забрав життя 71-річного чоловіка
19 жовтня 2025, 18:16
Тернопільский ТЦК мобілізував керівника єдиної української компанії з виробництва хірургічних інструментів
19 жовтня 2025, 17:23
В Миколаєві під час пожежі загинув 66-річний чоловік
19 жовтня 2025, 16:54
Геннадій Труханов у 2017 році домігся визнання свого російського паспорта недійсним, – документи суду
19 жовтня 2025, 16:35
Хмарно, дощ та мокрий сніг: якою буде погода 20 жовтня
19 жовтня 2025, 15:37
На Черкащині двоє пенсіонерів загинули в ДТП на перехресті
19 жовтня 2025, 14:40
Торгує чужими землями: Путін запропонував обмін частини Запорізької й Херсонської області на всю Донеччину
19 жовтня 2025, 14:22
Українські біженці в США змушені сплатити $1000 за продовження перебування
19 жовтня 2025, 13:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »