Дев'ятиповерхівка в Києві охоплена вогнем: евакуйовано 10 людей, чоловік у тяжкому стані

Фото: ДСНС Києва

У Деснянському районі Києва під час пожежі у багатоповерховому житловому будинку вдалося врятувати сімох людей, серед яких троє дітей

Про це повідомляє ДСНС Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався на шостому поверсі дев'ятиповерхівки на Лісовому проспекті.

Чоловіка у тяжкому стані передали медикам

Рятувальники на місці пожежі

Під час ліквідації вогню рятувальники виявили чоловіка у важкому стані. Його передали медикам для надання термінової допомоги. Ще десять мешканців верхніх поверхів евакуювали на безпечну відстань.

Площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. На місці працювали кілька одиниць техніки та бригади ДСНС.

Людей евакуювали з верхніх поверхів

На місці працювали ДСНС

Правоохоронці наразі з'ясовують причини загоряння. Попередньо не повідомляється, чи займання могло статися через електроприлади, побутові умови чи інші фактори. Розслідування триває.

