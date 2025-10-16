Фото: Нацполіція

У Києві жінка вирішила помститися родичці. Тепер їй може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

23-річна киянка звернулась до правоохоронців. Вона розповіла про займання вхідних дверей її квартири в багатоповерховому будинку. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Згодом виявилось, що до інциденту причетна мати потерпілою. Між ними був конфлікт. Через це жінка вирішила помститися доньці: вона прийшла до під’їзду заявниці та запальничкою підпалила вхідні двері до її квартири.

"Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили киянці про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України –умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва поліцейські встановили трьох малолітніх хлопців, які влаштували підпал у під'їзді багатоповерхового будинку. Діти пояснили, що підпалили папір "заради розваги".