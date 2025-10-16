12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
20:54  16 жовтня
Одеський військовий медик попався на хабарі $2000 за фальшиві документи
19:50  16 жовтня
Внаслідок атак на Дніпропетровщині загинула 58-річна жінка, постраждали четверо людей
16 жовтня 2025, 21:20

Сімейна сварка: у Києві жінка підпалила двері квартири власної доньки

16 жовтня 2025, 21:20
Фото: Нацполіція
У Києві жінка вирішила помститися родичці. Тепер їй може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

23-річна киянка звернулась до правоохоронців. Вона розповіла про займання вхідних дверей її квартири в багатоповерховому будинку. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Згодом виявилось, що до інциденту причетна мати потерпілою. Між ними був конфлікт. Через це жінка вирішила помститися доньці: вона прийшла до під’їзду заявниці та запальничкою підпалила вхідні двері до її квартири.

"Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили киянці про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України –умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва поліцейські встановили трьох малолітніх хлопців, які влаштували підпал у під'їзді багатоповерхового будинку. Діти пояснили, що підпалили папір "заради розваги".

16 жовтня 2025
07 серпня 2025
