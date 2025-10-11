У київському ТЦК чоловік дав здачі військовому після його удару

Скриншот із відео

В одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Києві стався конфлікт між чоловіком та військовослужбовцем

Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канали.

За даними очевидців, чоловік дав здачі військовому у відповідь на його удар.

У мережі з'явилося відео інциденту, на якому присутня ненормативна лексика.

Поки що в Київському міському ТЦК та СП не прокоментували подію.

Нагадаємо, правоохоронці Київщини з'ясовують обставини загибелі 43-річного чоловіка, який раптово помер на території Бориспільської лікарні. За словами свідків, загиблий прибув до Борисполя для проходження військово-лікарської комісії.

