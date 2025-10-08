У Києві вакцинують диких тварин від сказу: у лісах розкладають приманки з препаратом

У столиці триває сезонна кампанія з пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу. За даними Держпродспоживслужби, фахівці вже розклали 3200 доз вакцини у вигляді принади на території Святошинського лісопаркового господарства

Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає RegioNews.

Приманка — це невелика брикета з приємним запахом для тварин, всередині якої міститься капсула з вакциною. Тварина, з’ївши приманку, отримує дозу препарату, що формує імунітет проти вірусу сказу.

Перш за все, вакцинація спрямована на лисиць, єнотів, вовків, бродячих собак та інших хижаків, які можуть бути переносниками сказу. Саме дикі тварини є основним джерелом зараження як для свійських тварин, так і для людей.

"Мета кампанії — зменшити циркуляцію вірусу серед диких тварин і не допустити передачі сказу свійським тваринам та населенню", — зазначили у Держпродспоживслужбі.

Приманки не становлять жодної загрози для людей чи домашніх тварин. Проте у Держпродспоживслужбі застерігають від контакту з ними руками, оскільки залишений людський запах може відлякувати диких тварин, і ті не будуть їсти приманки. Це знижує ефективність вакцинації.

Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань, яке передається через укус або слину зараженої тварини. Після появи симптомів у людини хвороба майже завжди закінчується смертельно. Тому профілактика сказу серед тварин — ключова частина захисту населення.

Як відомо, подібні кампанії регулярно проводяться не лише в Києві, а й по всій Україні. Вакцинація диких тварин — міжнародно визнаний метод боротьби зі сказом. За останні роки в Україні вже зафіксовано значне зменшення кількості випадків серед тварин, однак окремі спалахи ще трапляються.