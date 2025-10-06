Фото: Нацполіція

У Києві розслідують розкрадання коштів. Йдеться про 11 мільйонів гривень збитків на купівлі авто для рятувальників

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У 2022 році на потреби Державної служби з надзвичайних ситуацій було виділено резервні кошти на придбання спецтехніки необхідної для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у столиці.

При цьому директор одного з департаментів КМДА не провів належного аналізу ринкових цін на автомобілі зі спеціальним обладнанням. В результаті державна адміністрація уклала договір з приватною компанією за завищеними цінами.

"Таким чином, шість аварійно-рятувальних авто обійшлися бюджету столиці у 29,5 млн грн, що майже на 11 млн перевищує їх реальну ринкову ціну", - повідомили в поліції.

