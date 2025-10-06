12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 19:40

Розкрадання коштів на авто для рятувальників: у Києві розпочали розслідування

06 жовтня 2025, 19:40
Фото: Нацполіція
У Києві розслідують розкрадання коштів. Йдеться про 11 мільйонів гривень збитків на купівлі авто для рятувальників

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У 2022 році на потреби Державної служби з надзвичайних ситуацій було виділено резервні кошти на придбання спецтехніки необхідної для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у столиці.

При цьому директор одного з департаментів КМДА не провів належного аналізу ринкових цін на автомобілі зі спеціальним обладнанням. В результаті державна адміністрація уклала договір з приватною компанією за завищеними цінами.

"Таким чином, шість аварійно-рятувальних авто обійшлися бюджету столиці у 29,5 млн грн, що майже на 11 млн перевищує їх реальну ринкову ціну", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у військових частинах Чернігівської та Житомирської областей викрито корупційні схеми з незаконного нарахування додаткових виплат військовим.

розкрадання коштів поліція Київ
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
